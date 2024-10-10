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Том Харди и Гай Ричи снова вместе? Спин-офф «Рэя Донована» набирает актёров

Источник: Universal

В феврале мы узнали о том, что неутомимый нынче Гай Ричи берётся режиссировать первый сезон криминальной драмы по вселенной небезызвестного «Рэя Донована». И пока режиссёр занят съёмками «Молодого Шерлока», в спин-офф «Донована» для стриминга Paramount+ набирают актёрский состав.

Об участии в сериале под рабочим названием The Associate ведут переговоры снявшийся в культовом «Рок-н-рольщике» Том Харди, Хелен Миррен и Пирс Броснан. И переговоры эти уже на финальной стадии — значит, почти наверняка договорятся.

Оригинальный сериал повествует о матёром фиксере из Лос-Анджелеса в исполнении Лива Шрайбера. Спин-офф сосредоточится на Донованах из современного Лондона — элитном семействе фиксеров с обширной и крайне влиятельной клиентурой. Столь высокий статус подразумевает смертельные риски, предательство и опасности на каждом шагу, необходимость поддерживать репутацию и заключать неожиданные сделки. И это при отсутствии какой-либо гарантии на завтрашний день.

Сценарий 10-серийного спин-оффа пишет Ронан Беннетт, а Гай Ричи также войдёт в команду исполнительных продюсеров проекта.

Теги
Донованы
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