Гай Ричи снимет спин-офф «Рэя Донована»

Не успел выйти сериал «Джентльмены» по одноимённому фильму Гая Ричи, где постановщик снял первые два эпизода, как подоспел новый сериальный анонс, связанный с именем режиссёра. Ричи берётся срежиссировать первый сезон криминальной драмы «Донованы» по вселенной небезызвестного «Рэя Донована».

Оригинальный сериал рассказывал о матёром фиксере из Лос-Анджелеса в исполнении Лива Шрайбера. Спин-офф сосредоточится на Донованах из современного Лондона — элитном семействе фиксеров с обширной и крайне влиятельной клиентурой. Столь высокий статус подразумевает смертельные риски, предательство и опасности на каждом шагу, необходимость поддерживать репутацию и заключать неожиданные сделки. И это при отсутствии какой-либо гарантии на завтрашний день.

Сценарий 10-серийного спин-оффа напишет Ронан Беннетт, а Гай Ричи также войдёт в команду исполнительных продюсеров проекта.

Ну а вышеупомянутые «Джентльмены», чей недавно презентованный трейлер пришёлся по душе зрителям, покажут свой первый сезон на стриминговой платформе Netflix 7 марта.