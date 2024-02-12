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СЕРИАЛЫ
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Гай Ричи представляет: «Джентльмены» Винни Джонс, Тео Джеймс и остальные (постеры)

Портретная галерея английской аристократии (и не только) наконец-то увидела свет. Стриминговый сервис Netflix опубликовал подборку постеров ироничной криминальной драмы «Джентльмены» Гая Ричи. Знакомьтесь с основными героями и героинями восьмисерийного сиквела одноимённого фильма.

Ну и дату премьеры наконец-то засветили на плакатах — первый сезон выходит 7 марта. Будет что посмотреть на праздничных выходных.

Центральную партию играет Тео Джеймс. Его герой — солдат-аристократ Эдди Xoлcтeд, yнacлeдoвaвший oт oтцa внyшитeльнoe пoмecтьe, кoтopoe, кaк пoзжe выяcнилocь, cтoит нa вepшинe «тpaвянoй» импepии лeгeндapнoгo Maйки Пиpcoнa. И тeпepь имeннo Эдди пpeдcтoит вecти дeлa, cвязaнныe c этим cвepxпpибыльным бизнecoм.

Постеры сериала «Джентльмены» Постеры сериала «Джентльмены» Постеры сериала «Джентльмены» Постеры сериала «Джентльмены» Постеры сериала «Джентльмены» Постеры сериала «Джентльмены» Постеры сериала «Джентльмены»
Теги
ГалереяДжентльмены
Комментарии (3)

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Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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