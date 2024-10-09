Автор «Самурая Джека» и «Первобытного» предлагал Marvel мультсериал, но поработал над «Железным человеком 2»

У одной большой франшизы мог быть мультсериал от Геннди Тартаковски. В 2008–2009 годах, когда у студии Тартаковски не было работы, создатель «Caмypaя Джeка», «Boйн клoнoв» и «Первобытного человека» обратился в Marvel с предложением создать анимационный супергеройский сериал. Он говорил в Marvel, что может взять их персонажей и сделать то же, что сделал с «Войнами клонов». Подробностей нет, но аниматор встретился с Кевином Файги и узнал от последнего, что его большим фанатом является Джон Фавро. Файги поинтересовался, не против ли Тартаковски, если Фавро ему позвонит. Аниматор согласился и позже встретился с режиссёром «Железного человека». Об этом Тартаковски рассказал в интервью Collider.

Анимационный сериал Marvel так и не заинтересовал, зато Тартаковски получил во время встречи с Фавро предложение помочь с большой финальной экшен-сценой «Железного человека 2». Тартаковски согласился помочь придумать сцену сражения Тони Старка и Джеймс Роуди с роботами Джастина Хаммера. Работа включала создание раскадровок для битвы.

В 2025 году получит продолжение один из мультсериалов автора. С третьим сезоном на малые экраны вернётся «Первобытный человек».