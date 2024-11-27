После смерти Шерлока в сериале «Ватсон» его напарник стал лечить людей, раскрывая преступления

Вне всяких сомнений, сериал «Ватсон» оставит свой след в истории. И бог с ним, что действие разворачивается в наше время и титульный персонаж максимально инклюзивен. Кого сейчас этим напугаешь или удивишь?

Больше всего впечатляет авторская мысль, которая попыталась совместить в одном сюжете принципы криминального и медицинского процедуралов. Разумеется, есть детективные сериалы и даже известный «Доктор Хаус», который взял образ Холмса и сделал из него доктора. Но сегодняшнему пациенту не до таких тонкостей.

Есть Ватсон, который набирает группу врачей и требует от них быть детективами: