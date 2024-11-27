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«Миллионер из трущоб» получит сиквел и сериальную адаптацию

Источник: Celador Films

Продюсерская компания Bridge7, основанная бывшим руководителем Netflix и индийского подразделения Disney Свати Шетти, приобрела права на сиквел и сериальную адаптацию фильма «Миллионер из трущоб». Права приобретены у британской компании Celador, которая продюсировала и финансировала оригинальную картину, вышедшую в 2008 году.

«Миллионер из трущоб», снятый Дэнни Бойлом по книге «Вопрос — Ответ», рассказывает историю 18-летнего Джамала, чья жизнь в трущобах Мумбаи даёт ему ответы, необходимые для победы в викторине «Кто хочет стать миллионером».

Главную роль в фильме исполнил дебютант Дев Патель. Пока неизвестно, вернётся ли актёр к своему персонажу в продолжении. Кино стало хитом мирового проката и получило восемь премий «Оскар», в том числе за лучший фильм и лучшую режиссуру.

Комментарии (5)

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