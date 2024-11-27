Гай Ричи и Том Харди приступили к съёмкам спин-оффа «Рэя Донована»

В октябре объявили основной актёрский состав в очередной многосерийный проект Гая Ричи — безымянный спин-офф небезызвестного «Рэя Донована», а сегодня выяснилось, что съёмки сериала уже стартовали и проходят в Лондоне. Постановщик, до сих пор занимавшийся «Молодым Шерлоком», без перерыва отправился снимать криминальную драму, где главные роли играют Том Харди, Хелен Миррен и Пирс Броснан.

Героя Харди зовут Гарри Да Суза, и он — официальный посредник в улаживании дел семьи Харриган. Броснан играет Конрада Харригана — проживающего в Лондоне главу успешной ирландской криминальной фамилии. Миррен играет Мэв Харриган, супругу Конрада и матриарха семейства.

Сценарий 10-серийного спин-оффа написал Ронан Беннетт, а Ричи также входит в команду исполнительных продюсеров сериала.