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СЕРИАЛЫ
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Завершились съёмки второго сезона «Уэнсдэй»

Источник: Netflix

Из мест, не столь отдалённых (а конкретно с просторов интернета) поступает следующая информация: начавшиеся в мае этого года съёмки второго сезона сериала «Уэнсдэй» благополучно завершились. Осталось дождаться немного постпродакшена — и уже в 2025 году можно ожидать премьеры. Ориентировочная (но не точная) дата выхода — 3 сентября. Причина: отнюдь не Шуфутинов день, а то, что по календарю это среда.

Второй сезон, по словам главной звезды шоу Дженны Ортеги, отойдёт от романтических и любовных линий, сосредоточившись на хоррор-составляющей. При этом авторы сериала подчёркивают, что никуда не денется тема женской дружбы между титульной героиней и Энид, её соседки по комнате. Как это всё удастся воплотить на экране, покажет время. Также нельзя исключать, что в академии Невермор появится в качестве ученика Пагсли, младший брат Уэнсдэй.

К своим ролям вернутся Дженна Ортега, Эмма Майерс, Исаак Ордонес, Луис Гудман, Кэтрин Зета-Джонс и другие актёры, чьи персонажи пережили первый сезон. Увы, Гвендолин Кристи среди них не числится. Среди новичков затесались Стив Бушеми в качестве нового директора академии, Билли Пайпер как учительница музыки, Ноа Тейлор, Кристофер Ллойд, Тандиве Ньютон, Хейли Джоэл Осмент и другие. Также в сериале появится Леди Гага, но её роль скорей всего будет на уровне камео.

Теги
УэнсдэйДженна ОртегаСтив БушемиТэнди Ньютон
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Источник фотографий: Depositphotos

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