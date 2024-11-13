В «Уэнсдэй» с Дженной Ортегой записалась Леди Гага

Комедийный ужастик «Уэнсдэй», втихаря продлённый на третий сезон (этого, правда, пока никто не подтвердил), включил в свой актёрский состав Леди Гагу. Инсайд эксклюзивно сообщает портал Entertainment Weekly. Роль актрисы-певицы, которой надо бы как-то отмыться от участия в «Джокере 2», пока не разглашается. Даже намёков никаких не дают.

Съемки второго сезона под присмотром Тима Бёртона продолжаются, а выпустить продолжение мрачных приключений Уэнсдэй Аддамс в исполнении Дженны Ортеги стриминговый сервис Netflix обещает в следующем году. Но пока без точных дат.

Вместе с Ортегой во втором сезоне снимаются Эмма Майерс, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Фред Армисен, Джой Сандей и Хантер Дуэн. В новичках числятся Стив Бушеми, Кристофер Ллойд, Билли Пайпер и Тандиве Ньютон.