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В «Уэнсдэй» с Дженной Ортегой записалась Леди Гага

Источник: Netflix / Warner Bros.

Комедийный ужастик «Уэнсдэй», втихаря продлённый на третий сезон (этого, правда, пока никто не подтвердил), включил в свой актёрский состав Леди Гагу. Инсайд эксклюзивно сообщает портал Entertainment Weekly. Роль актрисы-певицы, которой надо бы как-то отмыться от участия в «Джокере 2», пока не разглашается. Даже намёков никаких не дают.

Съемки второго сезона под присмотром Тима Бёртона продолжаются, а выпустить продолжение мрачных приключений Уэнсдэй Аддамс в исполнении Дженны Ортеги стриминговый сервис Netflix обещает в следующем году. Но пока без точных дат.

Вместе с Ортегой во втором сезоне снимаются Эмма Майерс, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Фред Армисен, Джой Сандей и Хантер Дуэн. В новичках числятся Стив Бушеми, Кристофер Ллойд, Билли Пайпер и Тандиве Ньютон.

Теги
Уэнсдэй
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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