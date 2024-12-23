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Новая «Этерна» показала экшен и свежие кадры в ролике о создании сериала

Как известно, пилотный эпизод «Этерны» — эпического фэнтези по книжному циклу Веры Камши — не взлетел, и создатели принялись за основательную переработку проекта. Самое время поделиться кое-какими результатами содеянного. Частично они показаны в свежем промо-ролике, посвящённом закулисным стараниям команды сериала.

Премьера первого сезона запланирована на апрель 2025 года.

В ролике создатели делятся впечатлениями о съёмках, рассказывают о разработке экранной истории, постановке трюков, о работе над костюмами и реквизитом, об исторических локациях и прочем.

Напомним, каст у сериала тоже обновился: Юрий Чурсин (Рокэ Алва), Евгений Стычкин (Енниоль), Иван Добронравов (отец Герман), Иван Трушин (Ричард Окделл), Ксения Трейстер (Айрис Окделл), Антон Рогачёв (Альдо Ракан), Илья Виногорский (Валентин Придд), Алексей Лукин (Эстебан Колиньяр) и другие.

Теги
ВидеоЭтерна
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Источник фотографий: Depositphotos

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