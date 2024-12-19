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Маньячный триллер «Ты» показал постеры финала

Обаятельный маньяк Джо вернётся к нам в последний раз, и некогда спасший сериал от закрытия стриминговый сервис Netflix решил напомнить об этом, опубликовав парочку постеров к пятому — заключительному — сезону маньячного триллера «Ты» с Пенном Бэджли в роли главного душегуба.

Вот только точной даты выхода финальных эпизодов стриминг пока не сообщает, зато мы можем быть уверены, что выйдут они в следующим году. Возможно, последний сезон разобьют на две части, чтобы растянуть удовольствие.

Постеры сериала «Ты» Постеры сериала «Ты»
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