Второй сезон сериала «Одни из нас» обзавёлся датой выхода и новыми постерами

Стриминговый сервис Max опубликовал персонажные постеры второго сезона постапокалиптической драмы «Одни из нас», а также уточнил дату премьеры оного — новые серии начнут выходит 13 апреля. Фанаты могут отметить этот день в календаре, а остальные пока что любуются изображениями главных действующих лиц второго сезона — матёрого контрабандиста Джоэла, обладающей иммунитету к вызвавшему всемирную катастрофу кордицепсу Элли, а также Эбби, бывалую воительницу, одержимую жаждой мести вышеупомянутой парочке.

«Одни из нас» являются экранизацией видеоигр серии The Last of Us. В основу первого сезона легла первая часть, вышедшая в 2013 году, а для второго приберегли сюжет сиквела. Впрочем, есть подозрения, что шоураннеры, почуяв зрительское внимание, попридержат повествовательных коней и не станут впихивать сюжет игры в рамки одного сезона — ожидается, что всего в сериале будет 4 сезона. Учитывая умение и стремление Крейга Мазина и Нила Дракманна делать филерные эпизоды про шуршание бородами второстепенных персонажей, можно не сомневаться, что они сумеют растянуть удовольствие.

К своим ролям вернутся Педро Паскаль, Белла Рамзи и Рэбриел Луна. Компанию им составят Кейтлин Дивер, Изабелла Мерседес и другие. Второй сезон окажется чуть покороче первого и будет состоять из семи эпизодов.