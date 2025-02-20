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СЕРИАЛЫ
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Второй сезон сериала «Одни из нас» обзавёлся датой выхода и новыми постерами

Источник: Max

Стриминговый сервис Max опубликовал персонажные постеры второго сезона постапокалиптической драмы «Одни из нас», а также уточнил дату премьеры оного — новые серии начнут выходит 13 апреля. Фанаты могут отметить этот день в календаре, а остальные пока что любуются изображениями главных действующих лиц второго сезона — матёрого контрабандиста Джоэла, обладающей иммунитету к вызвавшему всемирную катастрофу кордицепсу Элли, а также Эбби, бывалую воительницу, одержимую жаждой мести вышеупомянутой парочке.

Постеры сериала «Одни из нас» Постеры сериала «Одни из нас» Постеры сериала «Одни из нас»

«Одни из нас» являются экранизацией видеоигр серии The Last of Us. В основу первого сезона легла первая часть, вышедшая в 2013 году, а для второго приберегли сюжет сиквела. Впрочем, есть подозрения, что шоураннеры, почуяв зрительское внимание, попридержат повествовательных коней и не станут впихивать сюжет игры в рамки одного сезона — ожидается, что всего в сериале будет 4 сезона. Учитывая умение и стремление Крейга Мазина и Нила Дракманна делать филерные эпизоды про шуршание бородами второстепенных персонажей, можно не сомневаться, что они сумеют растянуть удовольствие.

К своим ролям вернутся Педро Паскаль, Белла Рамзи и Рэбриел Луна. Компанию им составят Кейтлин Дивер, Изабелла Мерседес и другие. Второй сезон окажется чуть покороче первого и будет состоять из семи эпизодов.

Теги
ДатыОдни из насОдни из нас (PlayStation 3)Педро ПаскальГэбриел ЛунаКейтлин ДиверИзабела Мерсед
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