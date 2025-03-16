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СЕРИАЛЫ
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Третий сезон получит «Перси Джексон и Олимпийцы» — самый популярный сериал Disney+ в 2024 году

Источник: Disney+

В прошлом году на стриминговом сервисе Disney+ вышел фэнтезийный сериал «Перси Джексон и Олимпийцы». Он оказался достаточно популярен, чтобы получить продление на второй сезон. По данным компании Luminate, «Перси Джексон и Олимпийцы» и вовсе стал самым просматриваемым сериалом на Disney+ в 2024-м. Согласно цифрам компании, зрители посмотрели более 3 млрд минут шоу.

Приключения Перси продолжатся во втором сезоне фэнтези в этом декабре. И грядущие эпизоды не станут последними, потому что сериал заранее продлили на третий сезон. Об этом сообщил TheWrap.

Шоу основано на одноимённой книжной серии писателя Рика Риордана, выступающего одним из создателей и шоураннеров адаптации.

Во втором сезоне экранизируют вторую книгу цикла под названием «Море чудовищ». В ней Перси и его друзья отправляются в опасное путешествие через Море чудовищ, чтобы отыскать золотое руно и защитить Лагерь полукровок. Книгу уже адаптировали в виде фильма «Перси Джексон и Море чудовищ».

В третьем на экран перенесут третью книгу цикла, названную «Перси Джексон и Проклятие титана». Её экранизируют впервые.

Главные роли в сериале исполняют Уoкep Cкoбeлл (Перси Джексон), Лea Caвa Джeффpиc (Aннaбeт Чeйз) и Apьян Cимxaдpи (Гровер Андервуд).

Теги
Перси Джексон и ОлимпийцыDisney+
Комментарии (4)

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