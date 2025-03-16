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Том Харди, Пирс Броснан и Хелен Миррен вместе на постере гангстерского сериала Гая Ричи

Наш любимый скорострел Гай Ричи готовится явить миру своё новое творение — сериал про гангстеров с говорящим названием «Гангстерленд» выйдет на Paramount+ уже 30 марта. Актёрский состав, как всегда у режиссёра, подобрался заслуженный — Том Харди, Пирс Броснан и Хелен Миррен способный вытащить на себе многое. Вместе с ними тут звёзды «Дома дракона» и «Аббатства Даунтон» Пэдди Консидайн и Джоанн Фроггатт.

Постеры сериала «Гангстерленд»

Изначально это был спин-офф «Рэя Донована», но теперь сериал к нему отношения не имеет. Может быть, оно и к лучшему — больше свободы действий. В центре сюжета — семейный преступный клан во главе с героями Броснана и Миррен, который борется за власть в международном криминальном синдикате. Харди по-прежнему играет «решалу», чья основная работа — защищать интересы клана.

Ричи лично срежиссировал два эпизода, а также выступил исполнительным продюсером проекта. За сценарий отвечает Ронан Беннетт, выдавший недавно отличный «День шакала», что в принципе обнадёживает.

Теги
ГалереяГангстерленд
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