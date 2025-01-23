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Отъевшийся Том Харди и вечно молодая Хелен Миррен на съёмках нового сериала Гая Ричи (фото)

Пока о продуктиновсти Гая Ричи продолжают слагать легенды, он уже во всю трудится на своим новым многосерийным проектом под рабочих названием «Донованы» — спин-оффом «Рэя Донована» с Томом Харди, Хелен Миррен и Пирсом Броснаном в главных ролях. В принципе, на этом рекламу сериала можно заканчивать — продано.

Пронырливые папарации умудрились заснять всю шайку-лейку в самый разгар процесса — во время съёмок чьих-то похорон.

Промо-арт сериала «Донованы» Промо-арт сериала «Донованы» Промо-арт сериала «Донованы» Промо-арт сериала «Донованы» Промо-арт сериала «Донованы» Промо-арт сериала «Донованы» Промо-арт сериала «Донованы» Промо-арт сериала «Донованы»

В центре сюжета окажутся две базирующиеся в Лондоне семьи, чей бизнес простирается на все уголки земного шара. Харди сыграет профессионального «фиксера» Гарри де Соуза, в чьи обязанности входит защищать интересы клана Харриганов любой ценой. Главу семьи играет Броснан, а его супругу — Миррен. Внушительные криминальные авторитеты.

В сериале также снимаются Джоанн Фроггатт и Пэдди Консидайн.

Теги
ГалереяДонованы
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Источник фотографий: Depositphotos

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