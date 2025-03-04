 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Сара Мишель Геллар вернётся в перезапуск «Баффи — истребительницы вампиров» от режиссёра «Вечных» КГ играет: Selene's Unbearable Night Рецензия и отзывы на фильм «Моана 2» Конан-варвар делает больно в полноценном геймплее Mortal Kombat 1 «Покемон: Консьерж» получит новые эпизоды
• • •
 
СЕРИАЛЫ
241

Матёрый Том Харди жёстко решает вопросы в «Моблэнде» Гая Ричи (трейлер)

Правильные руки они пожмут, неправильные — сломают. Стриминговый сервис Paramount+ опубликовал дебютный трейлер многосерийной криминальной драмы Гая Ричи «Моблэнд». Премьера сериала состоится 30 марта.

Видеоролик знакомит зрителей с персонажем Тома Харди и криминальным семейством Харриганов, на которое он работает, решая его самые сложные и щепетильные вопросы. Во главе преступного лондонского клана стоят безжалостные супруги Конрад и Мэв Харриган в исполнении Пирса Броснана и Хелен Миррен.

Теги
ВидеоМоблэнд
Комментарии

Ещё на эту тему

9Бандитские рожи Тома Харди и Пирса Броснана на первых кадрах сериала Гая Ричи «Моблэнд»

Тоже интересно

12Звезда «Дэдпула и Росомахи» Дженнифер Гарнер возглавила сериал «Пятизвёздочные выходные» 0КГ играет: Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft 2Forza Horizon 5 перебирается на... PS5 0Сразу три знаковых персонажа вернутся в серию-перезапуск про Черепашкек-ниндзя 8Топ лучших PC-игр 2024 года по версии Metacritic

Далее на КГ

0
КГ играет: Message Quest
 0
Приговор вынесен: DC закроет комикс про злодея-юриста Двуликого
 10
Чёрная-чёрная женщина стращает чёрную-чёрную семью в трейлере ужастика «Женщина во дворе»
 11
Провальный экшен «Клинер» с Дейзи Ридли недостаточно быстро выходит в цифре
 5
Bandai Namco открыла для лицензирования 27 культовых франчайзов
 9
В новом превью сериала «Чужой: Земля» ксеноморф попадает на нашу планету
 0
Историю жизни Киану Ривза попытаются раскрыть в новом комиксе-биографии
 0
Автор комикса «Трансформеры» кое-что нарисовал к юбилейному выпуску серии про Росомаху
 1
В новом выпуске Batman: Full Moon Бэтмен столкнётся с непростым выбором
 0
КГ играет: Shadow the Hedgehog и Sonic Adventure 2 (финалы)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме «Город» — авторы, сэйю и дата выхода нового сериала от Kyoto Animation
 
Кино Педро Паскаль идёт на последнее дело в трейлере ретро-экшена «Чумовые истории»
 
Аниме Художник «Доктора Стоуна» выпускает мангу в жанре фантастического вестерна
 
Харрисон Форд и Хелен Миррен продолжают бороться за землю в трейлере второго сезона «Йеллоустоун: 1923»
 
Кино Зло спасёт разваливающийся брак Элисон Бри и Дэйва Франко
 
Игры Слух: У Mortal Kombat 1 всё очень-очень плохо
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Телеовощи – 589: Комедийные роды
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 662: «Компаньон», судьба бондианы, падение «Капитана Америки 4», «Муфаса: Король Лев», «Бруталист»
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 124
 
 
5ЕВА – 622: Конфетка Пиппина
 
2Телеовощи – 588: Куда палец не пролезет
 
1Ноль кадров в секунду – 567: Воплощённые в Bleeding Edge
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 661: «Ущелье», фильм про Пушкина, «Быть лучше», релиз «Капитана Америки 4»
 
3ЕВА – 621: Лига невыдающихся наложниц
 
2Ноль кадров в секунду – 566: Приквельный мальчик
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы
© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru