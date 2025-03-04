Матёрый Том Харди жёстко решает вопросы в «Моблэнде» Гая Ричи (трейлер)

Правильные руки они пожмут, неправильные — сломают. Стриминговый сервис Paramount+ опубликовал дебютный трейлер многосерийной криминальной драмы Гая Ричи «Моблэнд». Премьера сериала состоится 30 марта.

Видеоролик знакомит зрителей с персонажем Тома Харди и криминальным семейством Харриганов, на которое он работает, решая его самые сложные и щепетильные вопросы. Во главе преступного лондонского клана стоят безжалостные супруги Конрад и Мэв Харриган в исполнении Пирса Броснана и Хелен Миррен.