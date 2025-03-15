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СЕРИАЛЫ
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Питер Сарсгаард сыграет в сериале по роману «Нейромант»

Источник: Warner Bros.

Сайт Variety поделился эксклюзивными новыми подробностями сериала по роману «Нейромант» писателя-фантаста Уильяма Гибсона. В 10-серийной адаптации книги для видеосервиса Apple TV+ сыграет Питер Сарсгаард («Зелёный фонарь», «Бэтмен»). Персонаж, роль которого получил актёр, это Джон Эшпул.

До Сарсгаарда роли в сериале получили Каллум Тёрнер, Бриана Миддлтон, Марк Стронг, Джозеф Ли и Клеманс Поэзи. Стронг сыграет Армитиджа, Ли — Хидео, а Поэзи — Мари-Франс Тессье.

Тёрнер перевоплотится в потрёпанного жизнью суперхакера Кейса, ввергнутого в паутину цифрового шпионажа и преступлений особо крупных масштабов и последствий. Ассистировать ему в рискованных приключениях будет смертоносная напарница Молли в исполнении Миддлтон.

Шоураннером проекта стал Грэм Роланд («Почти человек», «Тёмные ветра»). Производством адаптации занимаются Skydance Television, Anonymous Content и Apple Studios.

Ранее Мэттью Лиллард получил роль во втором сезоне шоу «Сорвиголова: Рождённый заново», а Кристен Риттер досталась злодейская роль в сериале «Декстер: Воскрешение».

Теги
НейромантApple TV+
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