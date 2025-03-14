Третий сезон «Ричера» показал лучший старт на Prime Video со времени выхода Fallout

Шоу «Разделение» стало самым просматриваемым сериалом Apple TV+. Сериал «Сорвиголова: Рождённый заново» показал рекордный старт на Disney+ в этом году. Фильм «Ручная кладь» занял второе место в топе Netflix. И стриминговому сервису Prime Video после этого тоже есть чем похвастаться. Третий сезон сериала «Ричер» стал одной из крупнейших премьер в истории площадки. Об этом написал The Hollywood Reporter со ссылкой на Amazon.

За первые 19 дней продолжение «Ричера» посмотрели 54,6 млн зрителей по всему миру. Третий сезон показал небольшой рост по сравнению со вторым за тот же период времени. Благодаря этому шоу с Аланом Ричсоном в главной роли стало самым популярным возвращающимся сериалом. Но, как отметил The Hollywood Reporter, неясно, как именно считались просмотры. Неизвестно сколько минут какого-либо эпизода нужно было посмотреть, чтобы это считалось за просмотр.

По данным Amazon, третий сезон «Ричера» показал лучший старт на Prime Video с апреля 2024 года, когда сериал Fallout собрал 65 млн зрителей за первые 16 дней после своей премьеры. Только у Fallout и первого сезона шоу «Властелин колец. Кольца власти» больше просмотров за аналогичный период времени, чем у «Ричера».

Премьера продолжения проекта с Ричсоном состоялась 20 февраля. За первые 19 дней вышли пять из восьми новых эпизодов.

Сериал заранее продлили на четвёртый сезон. Также он получит спин-офф про Фрэнсис Нигли.