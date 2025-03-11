 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Новая мини-серия Arcana Royale от Dark Horse покажет, как играть в карты с магами, демонами и богами Последний бой «Кобры Кай» — вышел трейлер финальных эпизодов Сидни Суини возглавила топ-10 главных звёзд 2024 года Marvel Rivals вырывался в топ самых популярных проектов Steam Доктор Дум объединяется с Мстителями в новом выпуске «Мира под Думом»
• • •
 
3
СЕРИАЛЫ
1 008

«Сорвиголова: Рождённый заново» стал крупнейшим дебютом на Disney+ в этом году

Источник: Disney+

Уличный супергерой Сорвиголова вернулся на экраны в новом сериале. И тот начал с рекорда. Вышедшие два эпизода шоу «Сорвиголова: Рождённый заново» за первые пять дней получили 7,5 млн просмотров (цифру высчитали, разделив общее количество просмотров серий на их хронометраж). Оказалось, что в свой дебют сериал привлёк наибольшую аудиторию и показал лучший старт на стриминговом сервисе Disney+ в нынешнем году. Об этом написал сайт Variety со ссылкой на даннные Disney.

Премьера «Рождённого заново» состоялась 4 марта. Всего в первом сезоне проекта заявлено девять серий. В следующем году выйдет второй сезон сериала, в котором сыграет Мэттью Лиллард.

События шоу продолжают сюжетные линии сериала «Сорвиголова», выходившего на Netflix. Роль главного героя Мэтта Мёрдока повторил Чарли Кокс.

«Рождённый заново» стал вторым проектом Marvel Studios, снятым для взрослой аудитории. Первым является «Эхо».

Джон Бернтал повторил в новом сериале роль Фрэнка Касла. Актёр также работает над спецэпизодом про Карателя.

Ранее стало известно, что Marvel приостановила разработку официально неодобренных проектов «Нова», «Академия Стрэнджа» и «Корпорация „Ужас“».

Позже в этом году на Disney+ состоится премьера сериала «Железное сердце». А в следующем году на видеосервисе появится второй сезон мультсериала «Люди Икс '97». Также в 2026-м может выйти продолжение шоу «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук».

Теги
Сорвиголова: Рождённый заново
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

7Режиссёр «Железного человека» и «Короля Льва» работает над шоу про мультгероя старше Микки Мауса +Комиксы про Сорвиголову получат вариантные обложки по мотивам сериала «Рождённый заново»

Тоже интересно

11Первые отзывы на «Властелина колец: Войну рохирримов» появились на Rotten Tomatoes 11«Укрытие» с Ребеккой Фергюсон продлено на два сезона 8Будущий фильм-компиляция аниме «Магическая битва» получил дату выхода в домашний прокат 7Назад в Дыру к Кайману и Никайдо: аниме «Дорохедоро» получит продолжение в 2025 году 18«Волшебник Изумрудного города» — Урфин Джюс и кошачьи драки в финальном трейлере

Далее на КГ

1
Горячая звезда сериала «Лэндмен» пополнила список жертв «Крика 7»
 2
Первые страницы и новые обложки кроссовера «Хищник против Человека-паука»
 34
Джеймс Кэмерон ужасно поступил со своей женой — показал «Аватар 3» от начала до конца
 1
Фэнтезийное аниме «Начало после конца» получило дату премьеры и главный трейлер
 0
Герои, злодеи и экшен: новый трейлер аниме «Моя геройская академия: Вне закона»
 6
Экранизация Стивена Кинга «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном задаёт очень важный вопрос
 6
Сказка «Белоснежка» получила новые рекламные ролики до скорой премьеры
 0
Рецензия и отзывы на сериал «Сорвиголова: Рождённый заново»
 11
Первый взгляд на спин-офф «Ричера» об очень умном женском персонаже
 1
«Игрокон 2025»: разговор с IXBT
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Мэттью Макконахи станет лидером крестьянского восстания в фильме Пола Гринграсса
 
Кино Серийный Купидон творит кровавые убийства в трейлере ужастика «Глаза-сердечки»
 
Кино «Бессмертная гвардия 2» — первый взгляд на «безумный» экшен
 
Игры Релиз Commandos: Origins перенесён на следующий год
 
Кино Джейсон Стэйтем отменяет цензуру в трейлере боевика «Мастер»
 
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 590: Офонарели вообще
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 663: «Оскар 2025», «Капитан Америка 4», Кэтлин Кеннеди Шрёдингера, «Обезьяна», «Любовь — боль»
 
3ЕВА – 623: Полный мешок Егора
 
2Телеовощи – 589: Комедийные роды
 
0Ноль кадров в секунду – 568: Потеряться в правах
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 662: «Компаньон», судьба бондианы, падение «Капитана Америки 4», «Муфаса: Король Лев», «Бруталист»
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 124
 
 
5ЕВА – 622: Конфетка Пиппина
 
2Телеовощи – 588: Куда палец не пролезет
 
1Ноль кадров в секунду – 567: Воплощённые в Bleeding Edge
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru