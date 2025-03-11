«Сорвиголова: Рождённый заново» стал крупнейшим дебютом на Disney+ в этом году

Уличный супергерой Сорвиголова вернулся на экраны в новом сериале. И тот начал с рекорда. Вышедшие два эпизода шоу «Сорвиголова: Рождённый заново» за первые пять дней получили 7,5 млн просмотров (цифру высчитали, разделив общее количество просмотров серий на их хронометраж). Оказалось, что в свой дебют сериал привлёк наибольшую аудиторию и показал лучший старт на стриминговом сервисе Disney+ в нынешнем году. Об этом написал сайт Variety со ссылкой на даннные Disney.

Премьера «Рождённого заново» состоялась 4 марта. Всего в первом сезоне проекта заявлено девять серий. В следующем году выйдет второй сезон сериала, в котором сыграет Мэттью Лиллард.

События шоу продолжают сюжетные линии сериала «Сорвиголова», выходившего на Netflix. Роль главного героя Мэтта Мёрдока повторил Чарли Кокс.

«Рождённый заново» стал вторым проектом Marvel Studios, снятым для взрослой аудитории. Первым является «Эхо».

Джон Бернтал повторил в новом сериале роль Фрэнка Касла. Актёр также работает над спецэпизодом про Карателя.

Ранее стало известно, что Marvel приостановила разработку официально неодобренных проектов «Нова», «Академия Стрэнджа» и «Корпорация „Ужас“».

Позже в этом году на Disney+ состоится премьера сериала «Железное сердце». А в следующем году на видеосервисе появится второй сезон мультсериала «Люди Икс '97». Также в 2026-м может выйти продолжение шоу «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук».