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Комиксы про Сорвиголову получат вариантные обложки по мотивам сериала «Рождённый заново»

Источник: Marvel Comics

На этой неделе состоялась премьера первых эпизодов сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» от Marvel Television. В честь выхода сериала Marvel Comics представит иллюстрации по нему в новой линейке вариантов обложек к выпускам текущего комикса про Дьявола Адской кухни.

Три варианта обложек под общим наименованием Marvel Television Variant появятся в 20 и 21 выпусках Daredevil, а также во втором выпуске грядущей мини-серии Daredevil: Cold Day In Hell. На обложках представлены оригинальные иллюстрации костюмов и концепт-арты от Райана Майнердинга, главы отдела визуального развития Marvel Studios, и Джексона Сзе, руководителя отдела визуального развития. И на них мы видим эскизы нового костюма Сорвиголовы, который появится в сериале.

В Daredevil #20 от сценариста Саладина Ахмеда (Wolverine) и художника Хосе Луиса Соареса открывает новую сюжетную главу, в которой Сорвиголова облачится в свои прежние чёрные доспехи из 1990-х годов, чтобы сразиться с новым врагом. А вот Cold Day In Hell пишет Чарльз Соул (Eddie Brock: Carnage) и рисует Стив МакНивен (Old Man Logan). В этом комиксе сюжет перенесёт читателей в мрачное будущее, где постаревший и измученный Мэтт Мёрдок снова вернётся к супергеройству. Да, где-то запахло миллеровским «Возвращением Тёмного рыцаря».

Daredevil #20 выйдет 9 апреля, Daredevil #21 — 7 мая. А вот Cold Day In Hell #2 — 14 мая.

Теги
КомиксыСорвиголова: Рождённый зановоСорвиголова
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Источник фотографий: Depositphotos

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