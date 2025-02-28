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СЕРИАЛЫ
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Один из боссов Marvel надеется на ежегодный выход сезонов нового мультсериала про Человека-паука

Источник: Disney+

Не секрет, что мультсериал «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» — первое шоу про Спайди от Marvel Studios — задержится на экранах. Ещё до премьеры шоу в конце января его продлили на третий сезон. Первый сезон уже завершился, второй может выйти в 2026 году. Во всяком случае, глава телевизионного подразделения Marvel Studios Брэд Виндербаум считает, что продолжение шоу зрители увидят в следующем году. Своими мыслями он поделился в интервью Collider. Виндербаум также надеется, что сериал будет выходить ежегодно, то есть возвращаться с новым сезоном регулярно раз в год.

В продолжении шоу появится Женщина-паук Гвен Стейси. Уже можно посмотреть на её дизайн и супергеройский костюм.

Визуально «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» похож на ранние комиксы из серии The Amazing Spider-Man. Он показывает альтернативную версию Спайди и историю его становления под руководством Нормана Озборна. Создателем, шоураннером, главным сценаристом и одним из исполнительных продюсеров сериала выступает Джефф Траммел.

В продолжении проекта должен появиться и Зелёный гоблин, которым, как в комиксах, станет Озборн.

Ранее Виндербаум объявил, что в 2026-м выйдет второй сезон мультсериала «Люди Икс '97».

Теги
Ваш дружелюбный сосед Человек-паукMarvel
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Источник фотографий: Depositphotos

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