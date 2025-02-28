 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Озверевший Харрисон Форд на свежих кадрах «Капитана Америки: Нового мира» IGN опубликовал эксклюзивный отрывок из второго сезона шоу «Мэйфейрские ведьмы» Пора её гнать! Рэйчел Зеглер опять подставила студию Disney и полнометражную «Белоснежку» Озабоченная Скарлетт Йоханссон куда-то мчится — свежие кадры «Мира Юрского периода: Воскрешения» ЕВА-622: Конфетка Пиппина
• • •
 
2
СЕРИАЛЫ
445

IGN опубликовал эксклюзивный отрывок из второго сезона шоу «Мэйфейрские ведьмы»

Источник: AMC

На кабельном канале AMC скоро завершится показ второго сезона сериала «Мэйфейрские ведьмы», основанного на книгах писательницы Энн Райс. Финальный эпизод шоу выйдет 2 марта. До его премьеры портал IGN опубликовал эксклюзивный отрывок из проекта с Александрой Даддарио в главной роли.

В продолжении истории обнаружившая в себе потомственный дар Роуэн (Даддарио) пытается защитить свою ведьмовскую семью и новорожденного от злобной сущности по имени Лешер (Джек Хьюстон), с которым её род неразрывно связан на протяжении многих поколений.

IGN публиковал и эксклюзивный отрывок из мультсериала по играм Devil May Cry. В нём охотник на демонов Данте спасает женщину от монстров.

А ещё ранее в сети появились первые кадры из сериала ужасов «Поручитель». В шоу актёр Кевин Бейкон играет восставшего из мёртвых охотника за головами, пытающегося спасти свою душу. Он получил второй шанс на жизнь, согласившись выслеживать демонов, вырвавшихся из пасти ада.

Теги
ВидеоМэйфейрские ведьмы
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

2Приключения «Радиоактивных людей» продолжатся во втором сезоне мультсериала «Люди Икс '97» в 2026 году 9Данте против монстров: отрывок из мультсериала по играм Devil May Cry 5После Хавьера Бардема и Эми Адамс роль в сериале «Мыс страха» досталась Патрику Уилсону

Тоже интересно

7«Цивилизация» снова зовёт: Sid Meier's Civilization VII вышла со скрипом 0«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция 0КГ играет: Might & Magic: Clash of Heroes 6Милла Йовович и Дэйв Батиста на горе черепов: новый постер экшена «В затерянных землях» 17Netflix не пожалел семизначной суммы за экранизацию следующих «Сумерек» или «Голодных игр»

Далее на КГ

1
«Сорвиголова: Рождённый заново» получил ещё пару брутальных роликов
 15
Радоваться ещё рано: явно уходящая из Lucasfilm Кэтлин Кеннеди просит дождаться официального анонса
 0
Ноль кадров в секунду. Обсуждение закрытия студий Warner Bros.
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 567: Воплощённые в Bleeding Edge
 4
Blades of Fire — новый фэнтезийный 3D-экшен от авторов Castlevania: Lords of Shadow
 2
ЕВА-622: Конфетка Пиппина
 5
Создатели серии Metro анонсировали независимый шутер La Quimera
 0
Аниме «Мобильный воин Гандам GQuuuuuuX: Начало» остаётся самым кассовым фильмом домашнего проката в 2025 году
 0
Аниме «Атака титанов: Последняя атака» собрало в домашнем прокате 1,65 млрд иен
 4
Джейсон Момоа козлит и получает по заслугам в финальном трейлере «Майнкрафта»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Дисишний ужастик про врага Бэтмена получит разбирающегося в жанре режиссёра
 
Кино Сэмюэл Л. Джексон опять сыграет самого злобного ублюдка в криминальном мире
 
Аниме Аниме-адаптация американского вебтуна «Начало после конца» получила расширенный тизер-трейлер
 
Рождество близко: сын Бэтмена и Санта объединились в новом комиксе, чтобы победить зло
 
Создатель «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» ответил на вопросы про «Абсолютного Флэша»
 
Игры Геральт будет конкурировать с ведьмаком из школы Медведя в комиксе The Witcher: The Bear and the Butterfly
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 662: «Компаньон», судьба бондианы, падение «Капитана Америки 4», «Муфаса: Король Лев», «Бруталист»
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 124
 
 
2ЕВА – 622: Конфетка Пиппина
 
2Телеовощи – 588: Куда палец не пролезет
 
0Ноль кадров в секунду – 567: Воплощённые в Bleeding Edge
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 661: «Ущелье», фильм про Пушкина, «Быть лучше», релиз «Капитана Америки 4»
 
3ЕВА – 621: Лига невыдающихся наложниц
 
2Ноль кадров в секунду – 566: Приквельный мальчик
 
6Телеовощи – 587: Снимаем в кустах
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 660: «Вульфмен» Ли Уоннелла, «Братья», ролики с Супербоула, новая «Фантастическая четвёрка»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru