IGN опубликовал эксклюзивный отрывок из второго сезона шоу «Мэйфейрские ведьмы»

На кабельном канале AMC скоро завершится показ второго сезона сериала «Мэйфейрские ведьмы», основанного на книгах писательницы Энн Райс. Финальный эпизод шоу выйдет 2 марта. До его премьеры портал IGN опубликовал эксклюзивный отрывок из проекта с Александрой Даддарио в главной роли.

В продолжении истории обнаружившая в себе потомственный дар Роуэн (Даддарио) пытается защитить свою ведьмовскую семью и новорожденного от злобной сущности по имени Лешер (Джек Хьюстон), с которым её род неразрывно связан на протяжении многих поколений.



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IGN публиковал и эксклюзивный отрывок из мультсериала по играм Devil May Cry. В нём охотник на демонов Данте спасает женщину от монстров.

А ещё ранее в сети появились первые кадры из сериала ужасов «Поручитель». В шоу актёр Кевин Бейкон играет восставшего из мёртвых охотника за головами, пытающегося спасти свою душу. Он получил второй шанс на жизнь, согласившись выслеживать демонов, вырвавшихся из пасти ада.