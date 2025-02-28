«Сорвиголова: Рождённый заново» получил ещё пару брутальных роликов

Чем ближе премьера сериала «Сорвиголова: Рождённый заново», тем больше роликов к нему появляются в сети. Так, IGN опубликовал новый отрывок из шоу, а Marvel представила два очередных брутальных ролика к сериалу.
Проект начнёт выходить на стриминговом сервисе Disney+ 4 марта. В этот день на площадке появятся два первых эпизода шоу. Всего в сезоне будет девять серий. У сериала уже заявлен второй сезон. Его релиз состоится в следующем году.
События проекта продолжат сюжетные линии сериала «Сорвиголова», выходившего на Netflix. Роль Мэтта Мёрдока повторил Чарли Кокс, а Уилсона Фиска — Винсент Д’Онофрио.
«Рождённый заново» будет вторым сериалом Marvel Studios, снятым для взрослой аудитории. Первым является «Эхо».
Отрывок:
Ролик 1:
Ролик 2:
Джон Бернтал повторит в грядущем шоу роль Фрэнка Касла. Актёр также работает над спецэпизодом про Карателя.
Ранее стало известно, что Marvel приостановила работу над такими официально неодобренными проектами, как «Нова», «Академия Стрэнджа» и «Корпорация „Ужас“».
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