«Фонари»: Аарон Пьер и Кайл Чендлер в образах стражей галактики на первом кадре из сериала DC Studios

В следующем году должна состояться премьера сериала DC Studios по комиксам про супергероев Зелёных фонарей. Шоу, получившее название «Фонари», уже снимают. И в качестве доказательства и напоминания об этом в сети представили первый кадр из проекта.

Это первый взгляд на двух стражей галактики из Корпуса Зелёных фонарей, новобранца Джона Стюарта и легендарного Хэла Джордана. Роль Стюарта исполняет Аарон Пьер («Ребел-Ридж»), а Джордана — Кайл Чендлер («Кинг-Конг», «Годзилла против Конга»).

«Фонари» станут частью новой киновселенной DC. По атмосфере история будет в духе «Настоящего детектива». В ней двое стражей галактики расследуют убийство в американской глубинке.

Премьера «Фонарей» может состояться в 2026-м примерно в одно время с выходом фильма «Супергёрл: Женщина будущего», который тоже снимают.

Шоураннером сериала назначен Крис Манди («Озарк»). Он, Дэймон Линделоф («Остаться в живых», «Хранители») и автор комиксов DC Том Кинг выступают сценаристами и исполнительными продюсерами проекта. Первые две серии срежиссирует Джеймс Хоуз («Медленные лошади»).

В роли шерифа в шоу Керри появится Келли Макдональд («Старикам здесь не место», «Подпольная империя», «По долгу службы»). Также в сериале сыграют Гаррет Диллахант («Терминатор: Битва за будущее») и Пурна Джаганнатан («Одинокие волки»). А Ульрих Томсен («Банши», «Край») появится в шоу в роли Синестро.