После Хавьера Бардема и Эми Адамс роль в сериале «Мыс страха» досталась Патрику Уилсону

О предстоящем сериале в жанре триллера «Мыс страха» стало известно чуть больше. Неназванную роль в проекте получил Патрик Уилсон («Астрал», «Заклятье», «Аквамен»). Об этом рассказал сайт Variety.

До Уилсона роли в в 10-серийном шоу получили Хавьер Бардем и Эми Адамс. Они ещё и выступают исполнительными продюсерами триллера.

Сериал также продюсируют Мартин Скорсезе и Стивен Спилберг. Шоураннером и сценаристом проекта стал Ник Антоска («Ганнибал», «Притворство»).

«Мыс страха» основан на романе Джона Макдональда «Палачи», который был дважды экранизирован в 1961 и 1991 годах. Режиссёром второй адаптации был Скорсезе, а главную роль в ней исполнил Роберт Де Ниро.

Сериал расскажет о семье, которой начинает грозить опасность после выхода на свободу известного в прошлом убийцы. Дело в том, что отец семейства был его адвокатом, который скрыл некоторые детали следствия в ходе судебного процесса.

Адамс исполнит роль Аманды, жены адвоката Стива Боудена. Героиня актрисы тоже адвокат. Бардем сыграет убийцу Макса Кейди.

«Мыс страха» снимут для стримингового сервиса Apple TV+. Ранее сериал «Разделение» стал самым просматриваемым на Apple TV+.