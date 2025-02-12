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СЕРИАЛЫ
96

После Хавьера Бардема роль в сериале-триллере «Мыс страха» получила Эми Адамс

Источник: Warner Bros.

Портал Deadline опубликовал новые подробности предстоящего сериала «Мыс страха» для стримингового сервиса Apple TV+. Роль в 10-серийном шоу получила актриса Эми Адамс («Зачарованная», «Человек из стали», «Прибытие»). Она и актёр Хавьер Бардем исполнят в проекте главные роли, а также будут его исполнительными продюсерами.

Сериал также продюсируют Мартин Скорсезе и Стивен Спилберг. Шоураннером и сценаристом «Мыса страха» стал Ник Антоска, известный по работам над сериалами «Оборотень», «Ганнибал» и «Притворство».

«Мыс страха» основан на романе Джона Макдональда «Палачи», который был дважды экранизирован в 1961 и 1991 годах. Режиссёром второй адаптации был Скорсезе, а главную роль в ней исполнил Роберт Де Ниро.

Сериал расскажет о семье, которой начинает грозить опасность после выхода на свободу известного в прошлом убийцы. Дело в том, что отец семейства был его адвокатом, который скрыл некоторые детали следствия в ходе судебного процесса.

Адамс получила роль Аманды, жены адвоката Стива Боудена. Героиня актрисы тоже адвокат. Бардем сыграет убийцу Макса Кейди.

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