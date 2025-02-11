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Джек Ричер и ещё один шкаф на первом кадре третьего сезона

Перед создателями боевика «Ричер» стоит непростая задача — каждый раз находить Алану Ричсону противников, которые бы не выглядели на его фоне мальчиками для битья. И, кажется, третий сезон справился с этой задачей — по крайней мере, в этот раз главный герой хотя бы вспотеет.

Роль главного бугая этого (и не только) сезона досталась голландскому актёру Оливье Рихтерсу, чей рост составляет каких-то 220 см. Нам обещают эпическую схватку между этими двумя  — уверены, не обманывают.

Кадры из сериала «Ричер»

Рихтерс рассказал, что для подготовки к этой сцене тренировался по 5 часов в день и потреблял 7000 калорий для поддержания веса:

Мы можем стать чуточку бессмертными, потому что эта драка продолжается так долго. Не хочу сказать, что мы получим «Оскара», но она точно будет впечатляющей.

Ждать третьего сезона «Ричера» осталось совсем недолго — он выйдет уже 20 февраля.

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Источник фотографий: Depositphotos

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