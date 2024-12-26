 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Полное безумие на двоих: «Ужасающий 3» грозится обогнать в прокате «Джокера 2» Самара Уивинг и режиссёры оригинала официально вернулись на съёмки ужастика «Я иду искать 2» Марго Робби сама предложила раздеться для той самой сцены из «Волка с Уолл-Стрит» В российский прокат выйдет последнее аниме по ранобэ «Повелитель» КГ играет: Heavenly Bodies
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
349

Топ самых популярных пиратских сериалов за 2024 год

Источник: Max

Обычно, когда мы пишем о топах популярных среди пиратов фильмах и сериалах, речь, как правило, идёт об отечественных флибустьерах, данные о которых собирает компания F.A.C.C.T.. Помимо этого, речь обычно о копиях, доступных для просмотра онлайн на различных пиратских ресурсах. Но под конец года можно забабахать общемировой топ, благо завсегдаи сайта Torrentfreak проанализировали трекеры и составили список самых скачиваемых сериалов.

Долгое время ежегодное лидерство принадлежало «Игре престолов». После того как сериал феерично завершился, трон заняла корпорация Disney+, поставляя такие проекты как «ВандаВижн» и «Мандалорец». Но затем Вестерос вернулся с «Домом дракона», вернув утраченное величие и посрамив в борьбе «Властелин колец: Кольца власти». А в прошлом 2023 году первое место заняла экранизация игры «Одни из нас». Что иронично, в прошлом году ни один сериал Netflix не был представлен в топе, что говорит о качестве продукции, а не её доступности онлайн — в этом году сразу несколько шоу привлекло внимание нелегальных зрителей.

Составители напоминают, что основанный на анализе трафика список не учитывает просмотры онлайн.

Топ самых популярных у пиратов сериалов за 2024 год:

  1. Дом Дракона (Max)
  2. Пацаны, Amazon Prime)
  3. Сёгун (Disney+)
  4. Аркейн (Netflix)
  5. Пингвин (Max)
  6. Фоллаут (Amazon Prime)
  7. Ричер (Amazon Prime)
  8. Укрытие (Apple TV+)
  9. Дюна: Пророчество (Max)
  10. Хало (Paramount+)
Теги
ТопыИгра престоловВандаВижнМандалорецДом ДраконаВластелин колец. Кольца властиОдни из насПацаныСёгунАркейнПингвинFalloutРичерДюна: ПророчествоHaloУкрытие
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

8Экшен-триллер «Ручная кладь» может попасть в список самых популярных фильмов Netflix 8Топ лучших сериалов 2024 года по версии Metacritic 5Стэйтем популярнее Джилленхола и Гослинга: топ самых популярных пиратских фильмов за год

Тоже интересно

45Очередной провал? Бюджет фильма «Миссия невыполнима 8» перевалил за $ 300 млн 12Триумф «Субстанции»: боди-хоррор с Маргарет Куолли возглавил топ пиратских фильмов в октябре 7Появился новый ролик к ужастику «Человек-волк» от режиссёра «Апгрейда» и «Человека-невидимки» 24Шэрон Стоун восхищается Мартином Скорсезе и не считает Сэма Рэйми за человека 27«Семнадцать мгновений весны» ждёт продолжение

Далее на КГ

0
Сталкеры, муравьи и стражи завесы: топ PC-игр 2024 года с самой красивой графикой
 0
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 8
Экшен-триллер «Ручная кладь» может попасть в список самых популярных фильмов Netflix
 2
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 652: Первый трейлер «Супермена», дурной «Крейвен-охотник», «Еретик», новая «Мумия»
 0
В начале 2025 года завершится последняя серия манги во франчайзе «Моя геройская академия»
 0
Спортивная манга «Ао Ащи», по которой сняли аниме, будет собрана в 40 томов
 3
Раскрыто, когда продолжится аниме «Ван-Пис» — экранизация самой популярной манги в мире
 2
С динозаврами всё круче! Marvel выкатило девять обложек с Динозавром Думом
 0
Росомаха переживает издевательства Саблезубого в первом выпуске Sabretooth: The Dead Don't Talk
 13
Рэйчел Зеглер распевает новую песню из диснеевского фильма «Белоснежка»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме Аниме-фильм «Атака титанов: Последняя атака» выйдет в российский прокат
 
Игры Dying Light: The Beast готова к релизу
 
«Ричер» получил продление на четвёртый сезон
 
Кино Sony — всё! «Крэйвен-охотник» может стать последним фильмом в серии про злодеев Человека-паука
 
Игры Новый патч для ремастеров Grand Theft Auto — да будет свет!
 
Кино Чудо-женщина Галь Гадот согласилась на съёмки в непримечательном экшене
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 652: Первый трейлер «Супермена», дурной «Крейвен-охотник», «Еретик», новая «Мумия»
 
3ЕВА
 
 
3Телеовощи – 580: Демонический опыт
 
0Ноль кадров в секунду – 558: Консоль-Матрёшка
 
30Лазер-шоу «Три дебила» – 651: «Миссия: Красный», «Ручная кладь», экранизация «Рапунцель», «28 лет спустя», «Грязные ангелы»
 
3ЕВА – 612: Убиться об стену
 
4Телеовощи – 579: Отказывающие яйца
 
4Ноль кадров в секунду – 557: Точка входа в Цири
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 650: «Присяжный номер два», посредственная «Моана 2», кастинг «Гарри Поттера», «Ларго Винч 3»
 
0Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru