Топ самых популярных пиратских сериалов за 2024 год

Обычно, когда мы пишем о топах популярных среди пиратов фильмах и сериалах, речь, как правило, идёт об отечественных флибустьерах, данные о которых собирает компания F.A.C.C.T.. Помимо этого, речь обычно о копиях, доступных для просмотра онлайн на различных пиратских ресурсах. Но под конец года можно забабахать общемировой топ, благо завсегдаи сайта Torrentfreak проанализировали трекеры и составили список самых скачиваемых сериалов.

Долгое время ежегодное лидерство принадлежало «Игре престолов». После того как сериал феерично завершился, трон заняла корпорация Disney+, поставляя такие проекты как «ВандаВижн» и «Мандалорец». Но затем Вестерос вернулся с «Домом дракона», вернув утраченное величие и посрамив в борьбе «Властелин колец: Кольца власти». А в прошлом 2023 году первое место заняла экранизация игры «Одни из нас». Что иронично, в прошлом году ни один сериал Netflix не был представлен в топе, что говорит о качестве продукции, а не её доступности онлайн — в этом году сразу несколько шоу привлекло внимание нелегальных зрителей.

Составители напоминают, что основанный на анализе трафика список не учитывает просмотры онлайн.

Топ самых популярных у пиратов сериалов за 2024 год: