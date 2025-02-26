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182

«Сверхъестественное» возвращается! В финале «Пацанов»

Источник: The CW

«Сверхъестественная» троица воссоединилась! Правда, не в рамках какого-нибудь спецэпизода и уж точно не для нового сезона культового сериала. Нет, всех троих на одной съёмочной площадке в Канаде собрал неуёмный Эрик Крипке, снимающий пятый сезон «Пацанов». Имеет такую возможность, оттрубив шоураннером «Сверхъестественного» первые пять сезонов.

Официальные соцсети антигеройской сатиры опубликовали видео, где давний участник каста «Пацанов» Дженсен Эклс собирает своих экранных братюнь Джареда Падалеки и Мишу Коллинза для одного важного дела — поучаствовать всем вместе в заключительной телеглаве фантастического безумия.

Теги
Пацаны
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