И этот город он тоже подвёл: «Форс-мажоры: Лос-Анджелес» провалились на выходе первой серии

Даже странно это фиксировать, но премьера первого эпизода сериала «спиноффной» наружности «Форс-мажоры: Лос-Анджелес» показала крайне невысокую зрительскую заинтересованность. Тут даже удивляться особо нечему. Во-первых, вы снимаете шоу без звёзд оригинала. Во-вторых, главную роль исполняет дядя, который всех постоянно подводит.

Короче говоря, в воскресный вечер только 2,6 млн зрителей посчитали посмотреть дебютную серию стоящей идеей.

До этого на канале NBC показывали природную документалку The Americas с Томом Хэнксом в роли нарратора — её смотрели в среднем 5,2 млн зрителей. В том же самом таймслоте на канале CBS крутили 3 эпизод сериала «Ватсон» — у него было 4,7 млн.

«Форс-мажоры: Лос-Анджелес» зародились на второй волне успеха оригинального шоу, где все падали в обморок от мужественности Харви Спектра в исполнении Гэбриела Махта. Вторая волна случилась, когда «Форс-мажоры» всеми своими сезонами переехали на стриминг Netflix. К слову, предполагается, что и спин-офф тоже будут активно смотреть на потоковой платформе, но уже на Peacock, где выходят новые серии и подписчиков, конечно, меньше.

Главную роль сыграл Стивен Амелл — звезда «Стрелы» изобразил Теда Блэка, бывшего федерального обвинителя из Нью-Йорка, который переехал в Лос-Анджелес и стал известным юристом в сфере шоубизнеса, но по сюжету вынужден взяться за адвокатствую практику в криминальном деле.

И Харви Спектр в первом эпизоде не появился.