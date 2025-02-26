Сорвиголова в Нью-Йорке: «Рождённый заново» получил очередной ролик до премьеры

Супергеройский сериал «Сорвиголова: Рождённый заново» успел обзавестись ещё одним промо-роликом до приближающейся премьеры. В сети появилось видео «Сорвиголова в Нью-Йорке», посвящённое городу, в котором разворачивается действие шоу. Ролик включает и фрагменты экшен-сцен.

Проект начнёт выходить на стриминговом сервисе Disney+ 4 марта. В этот день на площадке появятся два первых эпизода шоу. Всего в сезоне заявлено девять серий. У сериала будет и второй сезон. Его релиз состоится в следующем году.

События проекта продолжат сюжетные линии сериала «Сорвиголова», выходившего на Netflix. Роль Мэтта Мёрдока повторил Чарли Кокс, а Уилсона Фиска — Винсент Д’Онофрио.

«Рождённый заново» будет вторым сериалом Marvel Studios, снятым для взрослой аудитории. Первым является «Эхо».



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В грядущем шоу появится Каратель, роль которого повторит Джон Бернтал. Актёр также работает над спецэпизодом про своего персонажа.

На прошлой неделе на Disney+ завершился выход первого сезона мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук». У сериала будет продолжение, в котором появится Женщина-паук Гвен Стейси.

Ещё в нынешнем году на Disney+ выйдет супергеройское шоу «Железное сердце». А ранее стало известно, что Marvel приостановила работу над такими официально неодобренными проектами, как «Нова», «Академия Стрэнджа» и «Корпорация „Ужас“».