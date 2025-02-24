Netflix готовит сериал про отношения в виртуальной реальности «Бойфренд по требованию» с Джису из Blackpink

В 2026 году на стриминговом сервисе Netflix выйдет романтический сериал «Бойфренд по требованию» (Boyfriend on Demand). Это рабочее название шоу, поэтому оно ещё может измениться. Проект находится в производстве. А главные роли в исполняют участница музыкальной группы Blackpink Джису и Со Ин-гук («Однажды разрушение постучалось в мою дверь»). Об этом сообщил портал What's on Netflix.

Как пишет сайт, Джису играет продюсера вебтунов. Её героиня находится в поисках любви, но хочет найти партнёра, не рискую. Чтобы отыскать идеальную пару, девушка регистрируется в виртуальном симуляторе знакомств, который позволяет ей испытать отношения без риска с разными мужчинами. Попадая в виртуальную реальность, она встречает нереально идеальных парней, пробуждающих в ней дремлющее желание романтики.

Со Ин-гук исполняет роль коллеги и соперника героини Джису.

В феврале стартовал комедийный сериал про зомби-апокалипсис «Ньютопия», в котором сыграла Джису. Выше кадр из шоу.

А в июле в прокат в Южной Корее выйдет фантастический фильм с Джису «Всеведущий читатель». Недавно в сети появился первый тизер киноленты.