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Седьмой сезон фантастической антологии «Чёрное зеркало» может выйти в апреле

Источник: Netflix

Выход на Netflix седьмого сезона сериала «Чёрное зеркало» может быть уже близок. Как пишет сайт What's on Netflix, многочисленные источники утверждают, что новый сезон шоу выйдет этой весной, а некоторые называют вероятным месяцем релиза апрель.

В продолжении антологии о тёмной стороне технологического прогресса заявлены шесть эпизодов. В их числе будет продолжение первой серии четвёртого сезона под названием «USS Каллистер». Актриса Кристин Милиоти («Пингвин») повторила свою роль из того эпизода в предстоящем сезоне. Ранее в интервью для ExtraTV Милиоти сказала, что некий проект с её участием выйдет в апреле на Netflix, что может быть продолжением «Чёрного зеркала».

В сезоне также исполнили роли Аквафина («Шан-Чи и легенда десяти колец», «Джекпот!»), Питер Капальди («Доктор Кто»), Пол Джаматти («Миллиарды») и Исса Рэй («Барби»).

В сентябре на Netflix появится третий сезон шоу «Алиса в Пограничье» про участников опасных игр. А в ноябре на сервисе выйдет сериал «Последний выживший самурай», который описывали как «Сёгун» встречает «Игру в кальмара».

Теги
Чёрное зеркало
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Источник фотографий: Depositphotos

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