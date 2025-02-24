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СЕРИАЛЫ
151

Новые сериалы недели: «Тед Лассо» в мире баскетбола

Источник: Netflix

Четверг, 27 февраля

 
Премьера+
Netflix
Самый ценный игрок Running Point

комедия, спорт

В ролях Кейт Хадсон, Скотт Макартур, Дрю Тервер, Макс Гринфилд, Бренда Сонг, Джастин Теру

Бывшую тусовщицу внезапно назначают руководительницей баскетбольной команды, которой владеет её семья. Теперь героине предстоит доказать, что она — настоящая бизнес-леди.

Кейт Хадсон, умеющая в комедию, попытает счастья в мире спорта. Ей придётся тянуть на себе роль руководительницы целого баскетбольного клуба.

Воскресенье, 2 марта

 
Конец сезона2
AMC
Мэйфейрские ведьмы Anne Rice's Mayfair Witches

мистика

В ролях Александра Даддарио, Джек Хьюстон, Тонгайи Чириса, Гарри Хэмлин, Бет Грант, Джен Ричардс

Создатель Эста Спэлдинг

Второй сезон мистического триллера завершится восьмым эпизодом The Innocents. Новостей о продлении сериала пока не поступало.

Видео

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