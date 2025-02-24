Новые сериалы недели: «Тед Лассо» в мире баскетбола

Премьера +

Netflix

Бывшую тусовщицу внезапно назначают руководительницей баскетбольной команды, которой владеет её семья. Теперь героине предстоит доказать, что она — настоящая бизнес-леди.

Кейт Хадсон, умеющая в комедию, попытает счастья в мире спорта. Ей придётся тянуть на себе роль руководительницы целого баскетбольного клуба.