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Зак Снайдер и Джеймс Ганн что-то задумали, и фанаты уже в восторге

Источник: Warner Bros. / James Gunn

Старые друзья Зак Снайдер и Джеймс Ганн на днях снова встретились и сразу наделали шуму в соцсетях. Казалось бы, рядовое событие, если бы не парочка но: текущая руководящая должность Ганна и место встречи киноделов — аккурат на работе у главы DC. И правда, есть о чём призадуматься.

Фанаты, понятное дело, кинулись строить догадки и пищать от восторга, а Ганн ещё и подливает масла в огонь:

Всегда огромное удовольствие встретить моего друга Зака Снайдера, непревзойдённого постановщика и вдвойне непревзойдённого рассказчика.

В принципе, возвращению Снайдервёрса в нынешних реалиях никто бы сильно не удивился. Первый фильм новой вселенной DC «Супермен: Наследие» выйдет уже в июне этого года, а в августе в эфир вернётся второй сезон «Миротворца», который вроде бы больше не канон. Держим это в уме.

Комментарии (6)

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Источник фотографий: Depositphotos

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