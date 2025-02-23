Зак Снайдер и Джеймс Ганн что-то задумали, и фанаты уже в восторге

Старые друзья Зак Снайдер и Джеймс Ганн на днях снова встретились и сразу наделали шуму в соцсетях. Казалось бы, рядовое событие, если бы не парочка но: текущая руководящая должность Ганна и место встречи киноделов — аккурат на работе у главы DC. И правда, есть о чём призадуматься.

Фанаты, понятное дело, кинулись строить догадки и пищать от восторга, а Ганн ещё и подливает масла в огонь:

Всегда огромное удовольствие встретить моего друга Зака Снайдера, непревзойдённого постановщика и вдвойне непревзойдённого рассказчика.

В принципе, возвращению Снайдервёрса в нынешних реалиях никто бы сильно не удивился. Первый фильм новой вселенной DC «Супермен: Наследие» выйдет уже в июне этого года, а в августе в эфир вернётся второй сезон «Миротворца», который вроде бы больше не канон. Держим это в уме.