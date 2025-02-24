Неделя сериалов на КГ — главные новости 17–23 февраля

Операция по расширению: экшен «Тайлер Рейк» обзаведётся сериалом на Netflix. Без Хемсворта, но с Омаром Си.

Второй сезон сериала «Одни из нас» обзавёлся датой выхода и новыми постерами. Ещё есть время научиться играть в гольф.

«Разделение» стал самым просматриваемым сериалом Apple. Фантастическая драма обошла «Теда Лассо».

Киборг Александр Скарсгард на первых кадрах сериала «Киллербот». Взгляд убийцы людей.

Уличный супергерой, злодеи и экшен в новом ролике к сериалу «Сорвиголова: Рождённый заново». Второе шоу студии для взрослой аудитории.

История «Острых козырьков» не закончится с выходом полного метра с Киллианом Мёрфи на Netflix. Хотя промежуточный финал состоится.