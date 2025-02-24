Неделя сериалов на КГ — главные новости 17–23 февраля

Операция по расширению: экшен «Тайлер Рейк» обзаведётся сериалом на Netflix. Без Хемсворта, но с Омаром Си.
Второй сезон сериала «Одни из нас» обзавёлся датой выхода и новыми постерами. Ещё есть время научиться играть в гольф.
«Разделение» стал самым просматриваемым сериалом Apple. Фантастическая драма обошла «Теда Лассо».
Зак Снайдер и Джеймс Ганн что-то задумали, и фанаты уже в восторге. Дело пахнет Снайдервёрсом.
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Киборг Александр Скарсгард на первых кадрах сериала «Киллербот». Взгляд убийцы людей.
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История «Острых козырьков» не закончится с выходом полного метра с Киллианом Мёрфи на Netflix. Хотя промежуточный финал состоится.
Мультсериалу «Робоцып» — 20 лет. В честь этого Adult Swim представит новый специальный эпизод. Шоу завершилось в 2022 году.
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