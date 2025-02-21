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Операция по расширению: экшен «Тайлер Рейк» обзаведётся сериалом на Netflix

Источник: Netflix

Долго стриминг Netflix обещал расширить насчитывающий два полнометражных фильма с Крисом Хемсвортом экшен-франчайз «Тайлер Рейк». И наконец перешёл от слов к телу. Пока безымянному сериалу — быть!

На главную роль уже утверждён Омар Си.

Шоураннером и продюсером назначен Глен Маззара («Ходячие мертвецы»). Все восемь эпизодов исполнительно спродюсируют Джо Руссо и Энтони Руссо — продюсеры и сценаристы фильмов.

Си сыграет наёмника, который должен спасти заложников в Ливии. Воюющие фракции и безжалостные убийцы станут прессовать главного героя, а сам центральный персонаж — совсем не рыцарь в сияющих доспехах — будет переживать эмоциональные травмы, предательства и принимать решения на грани жизни и смерти.

На словах все участники творческого процесса находятся в полном восторге. Зрителям обещают незабываемое зрелище. Ага, верим.

Первая часть — «Тайлер Рейк: Операция по спасению» — вышла в 2020 году. Хемсворт сыграл роль титульного героя — австралийского наёмника, который берётся за исполнение миссии по спасению ребёнка влиятельного наркоторговца, но всё идёт не по плану, когда наниматель предаёт Рейка.

Вторая часть вышла через 3 года; персонаж Хемсворта получает новое задание — вытащить из тюрьмы членов семьи безжалостного грузинского гангстера.

Полнометражный триквел находится в разработке.

Теги
КастингОмар СиКрис ХемсвортNetflix
Комментарии (4)

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