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Мультсериалу «Робоцып» — 20 лет. В честь этого Adult Swim представит новый специальный эпизод

Источник: Adult Swim

Пародийный мультсериал для взрослой аудитории «Робоцып» вернётся с новым специальным эпизодом. Поводом для этого стал юбилей шоу: анимационный сериал стартовал 20 февраля 2005 года, и вчера ему исполнилось 20 лет. Adult Swim покажет новый спецэпизод летом. Точную дату релиза опубликуют позднее. Серия получила название The Robot Chicken Self-Discovery Special. Она будет следовать за незадачливом Ботаником, который участвует в реалити-шоу. Об этом рассказал Deadline.

Мультсериал создали Сет Грин и Мэттью Сенрейч для программного блока Adult Swim на канале Cartoon Network. «Робоцып» закончился 11-м сезоном в апреле 2022-го.

Ранее на стриминговом сервисе Disney+ завершился выход первого сезона мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» про супергероя Marvel. Шоу получит не только второй, но и третий сезон, который одобрили ещё до премьеры анимационного сериала. А полнометражное аниме «Бэтмен-ниндзя против Лиги якудза» на днях получило накачанный экшеном новый трейлер.

Теги
Робоцып
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