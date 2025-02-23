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Суровый Билли Бутчер передаёт привет со съёмок финала «Пацанов» (фото)

Нет, ну а вдруг среди зрителей есть сомневающиеся и до предела отравленные пессимизмом скептики, решившие, что пятый сезон «Пацанов» обойдётся без участия Билли Бутчера. На этот случай исполнитель ведущей партии Карл Урбан передал им и всем остальным привет со съёмочной площадки заключительного сезона.

В официальных соцсетях сериала появилось фото со съёмок финала, который, по словам шоураннера Эрика Крипке, обещает быть грандиозным.

Урбан призвал зрителей не беспокоится, мол, Бутчер до сих пор на ходу — будет колесить в своём задрипанном авто до последнего. Когда это последнее случится, пока никто, правда, не знает — премьерной даты у пятого сезона ещё нет.

Кадры из сериала «Пацаны»
Теги
Пацаны
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Источник фотографий: Depositphotos

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