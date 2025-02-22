Новые ролики к сериалу «Сорвиголова: Рождённый заново» не дают забыть о скорой премьере

Чем ближе премьера сериала «Сорвиголова: Рождённый заново», тем больше новых промо-роликов к нему публикует в сети Marvel Entertainment. Так, недавно вышли отрывок шоу с разговором Мэтта Мёрдока и Кингпина, ролик про Сорвиголову, и видео о самом сериале.
Новые промо начали выходить так часто, что не дадут забыть о скорой премьере проекта: он стартует на стриминговом сервисе Disney+ с двумя эпизодами 4 марта. Всего в сезоне будет девять серий. У сериала заявлен и второй сезон.
События нового шоу про уличного супергероя продолжат сюжетные линии сериала «Сорвиголова», выходившего на Netflix. Роль Мёрдока повторил Чарли Кокс, а Кингпина — Винсент Д’Онофрио.
«Рождённый заново» станет вторым сериалом от Marvel Studios, снятым для взрослой аудитории. Первым было «Эхо».
Отрывок:
Ролик про Сорвиголову:
Видео о сериале:
Недавно на Disney+ завершился выход первого сезона анимационного шоу «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук». Мультфильм продлён уже на третий сезон.
Также в этом году на Disney+ должен выйти супергеройский сериал «Железное сердце». А недавно стало известно, что Marvel приостановила работу над тремя официально неодобренными проектами — сериалами «Нова», «Академия Стрэнджа» и «Корпорация „Ужас“».
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