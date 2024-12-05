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Окровавленный Билли Бутчер веселится на съёмках «Пацанов» (фото)

Пока шоураннер завершающихся «Пацанов» Эрик Крипке безо всякого стеснения братается со всякими супергероями, рассказывая о том, как они его во всех смыслах спасли, главный борец с зарвавшимися обладателями сверхспособностей Билли Бутчер (то бишь Карл Урбан) отмечает начало съёмок заключительного сезона в одиночестве. Но ему и одному вроде бы нескучно.

Промо-арт сериала «Пацаны»

Съёмки финальных эпизодов антигеройской сатиры по одноимённому культовому комиксу Гарта Энниса стартовали в Канаде 25 ноября. Точной даты премьеры у пятого сезона пока нет, но стриминговый сервис Amazon обещает устроить релиз свежих эпизодов в следующе году, до которого уже рукой подать.

Теги
Пацаны
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