Окровавленный Билли Бутчер веселится на съёмках «Пацанов» (фото)

Пока шоураннер завершающихся «Пацанов» Эрик Крипке безо всякого стеснения братается со всякими супергероями, рассказывая о том, как они его во всех смыслах спасли, главный борец с зарвавшимися обладателями сверхспособностей Билли Бутчер (то бишь Карл Урбан) отмечает начало съёмок заключительного сезона в одиночестве. Но ему и одному вроде бы нескучно.

Съёмки финальных эпизодов антигеройской сатиры по одноимённому культовому комиксу Гарта Энниса стартовали в Канаде 25 ноября. Точной даты премьеры у пятого сезона пока нет, но стриминговый сервис Amazon обещает устроить релиз свежих эпизодов в следующе году, до которого уже рукой подать.