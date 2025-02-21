Оборотни, приключения и экшен в трейлере анимационного фэнтези «Король Волк» от Netflix

В сети появилось напоминание в виде трейлера о приближающейся премьере мультсериала «Король Волк». Релиз шоу на стриминговом сервисе Netflix намечен на 20 марта, что подтвердит новое видео. Ещё в нём показывают разных героев истории, включая всевозможных оборотней, приключения основных персонажей и экшен-сцены с их участием.

Анимационный сериал основан на книжном цикле «Верлорды». Автором серии романов является английский писатель Кёртис Джоблинг. В цикле шесть книг.

Действие романов разворачивается в вымышленном мире, где людьми правят оборотни. В этом мире живёт мальчик-пастух Дрю Ферран, чья судьба навсегда меняется, когда он узнает, что является последним выжившим наследником Короля Волков и имеет право на трон. Дрю должен отправиться в опасное путешествие и вступить в противостояние с жестоким и несправедливым королём-львом.



154

90%



Оценить

Поделиться

Оценки

















0

1

0

0

0

0

0

0

0

0 — ожидаем 5 голосов Скачивание Высокое разрешение 1080p12,0 Мб Поделиться





Ссылка на ролик Код для вставки <iframe width="600" height="416" src="https://kg-portal.ru/t58147" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

На этой неделе видеосервис Disney+ выпустил заключительные эпизоды мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» про супергероя Marvel. У шоу будет продолжение: «зелёный свет» получил уже третий сезон проекта.