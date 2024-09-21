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Оборотень и немного экшена в тизере анимационного сериала «Король Волк» от Netflix

Среди будущих проектов стримингового гиганта Netflix оказался анимационный сериал, основанный на книжном цикле «Верлорды». Мультсериал получил название «Король Волк» (Wolf King), а его недавний анонс сопроводили тизером. Выход экранизации на Netflix запланирован на 2025 год.

Автором серии романов «Верлорды» является английский писатель Кёртис Джоблинг. В цикле шесть книг.

Действие романов разворачивается в вымышленном мире, где людьми правят оборотни. В этом мире живёт мальчик-пастух Дрю Ферран, чья судьба навсегда меняется, когда он узнает, что является последним выжившим наследником Короля Волков и имеет право на трон. Дрю должен отправиться в опасное путешествие и вступить в противостояние с жестоким и несправедливым королём-львом.

 
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Источник фотографий: Depositphotos

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