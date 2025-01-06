Новые сериалы недели: Тейлор Китч на Диком Западе и доктор Ноа Уайли

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События разворачиваются в одной из больниц города Питтсбурга, чей персонал вынужден преодолевать личные драмы, справляться с эмоциональными и физическими нагрузками на работе и оставаться стойкими при спасении жизни пациентам. Один эпизод сериала включает в себя один час из 15-часовой смены работников отделения неотложной помощи.

Очередная медицинская драма, зато с Ноа Уайли в главной роли. Делает ли это заезженный формат привлекательнее — вопрос частный.