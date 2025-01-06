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1
СЕРИАЛЫ
581

Новые сериалы недели: Тейлор Китч на Диком Западе и доктор Ноа Уайли

Источник: Netflix

Вторник, 7 января

 
Сезон7
ABC
Новобранец The Rookie

драма, комедия, детектив, приключенческий, боевик, триллер

В ролях Натан Филлион, Мелисса О’Нил, Эрик Винтер, Эфтон Уильямсон, Титус Макин-младший, Алисса Диас

Создатель Алекси Хоули

В основу сериала легла история из жизни. Филлион играет Джона Нолана — старейшего новобранца в истории лос-анджелесской полиции. В возрасте, когда большинство служителей закона находятся в зените своей карьеры, Нолан оставляет жизнь в тихом городке и переезжает в Лос-Анджелес в надежде стать полицейским. Окружённый новобранцами, которые младше него на 20 лет, Нолан намерен преодолеть все трудности и осуществить мечту всей своей жизни.

Видео

Среда, 8 января

 
Сезон2
AMC
Мэйфейрские ведьмы Anne Rice's Mayfair Witches

мистика

В ролях Александра Даддарио, Джек Хьюстон, Тонгайи Чириса, Гарри Хэмлин, Бет Грант, Джен Ричардс

Создатель Эста Спэлдинг

Талантливый нейрохирург Роуэн выясняет, что она потомок древнего рода могущественных ведьм Нового Орлеана. Пытаясь совладать в пробудившимися в ней силами, героиня вдобавок сражается с таинственной пугающей сущностью, преследующей её семью из поколения в поколение.

Видео

Четверг, 9 января

 
Премьера+
Netflix
Первозданная Америка American Primeval

боевик, триллер, драма

В ролях Тейлор Китч, Бетти Гилпин, Дэйн ДеХаан, Джай Кортни, Лукас Нефф, Шиа Уайгем

Суровый и кровавый вестерн, повествующий о зарождении американского Запада и жестоких столкновениях между разными культурами и религиями

Питер Берг снял кровавый драматический вестерн о завоевании Дикого Запада по сценарию одного из авторов «Выжившего». Звучит как минимум интригующе.

Видео

 
Премьера+
Max
Больница Питт The Pitt

драма

В ролях Ноа Уайли, Патрик Болл, Фиона Дуриф, Джерран Хауэлл, Кэтрин Ланаса

События разворачиваются в одной из больниц города Питтсбурга, чей персонал вынужден преодолевать личные драмы, справляться с эмоциональными и физическими нагрузками на работе и оставаться стойкими при спасении жизни пациентам. Один эпизод сериала включает в себя один час из 15-часовой смены работников отделения неотложной помощи.

Очередная медицинская драма, зато с Ноа Уайли в главной роли. Делает ли это заезженный формат привлекательнее — вопрос частный.

Видео

Пятница, 10 января

 
Конец сезона7
Starz
Чужестранка Outlander

драма, мистика, исторический, романтический

В ролях Катрина Балф, Сэм Юэн, Тобиаш Мензес, Гари Льюис, Грэм Мактавиш, Лотта Вербек

Создатель Рональд Д. Мур

Шестнадцатый эпизод A Hundred Thousand Angels станет заключительным для седьмого сезона и сериала.

Видео

Воскресенье, 12 января

 
Конец сезона1
Paramount+
Землевладелец Landman

драма

В ролях Билли Боб Торнтон, Мишель Рэндольф, Джейкоб Лофланд, Джон Хэмм, Деми Мур, Эли Лартер

Первый сезон завершится десятым эпизодом под названием The Crumbs of Hope.

Видео

Теги
Превью
Комментарии (1)

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