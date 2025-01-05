Тейлор Китч и Бетти Гилпин в кровавом экшен-трейлере вестерна «Первозданная Америка»

Покорение Северной Америки без купюр. Стриминговый сервис Netflix показал лишённый цензуры «взрослый» трейлер вестерна «Первозданная Америка». Жестокая и кровавая экшен-драма в формате мини-сериала, где главные роли сыграли Тейлор Китч и Бетти Гилпин, выходит на потоковой платформе уже совсем скоро — 9 января.

Персонажи Китча и Гилпин окажутся в самой гуще беспощадного покорения Дикого Запада, коренное население которого оказывало отчаянное сопротивление пришедшим на их землю колонизаторам из-за моря.

За сюжет отвечает сценарист Марк Л. Смит («Выживший»), а за режиссуру — Питер Берг («Глубоководный горизонт»).