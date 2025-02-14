Осенью на Netflix выйдет сериал «Последний выживший самурай», в нём «Сёгун» встретит «Игру в кальмара»

Летом третьим сезоном завершится корейский сериал «Игра в кальмара». Стриминговый сервис Netflix выпустит продолжение шоу 27 июня. А осенью на том же видеосервисе состоится премьера японского сериала «Последний выживший самурай». Глава по контенту Netflix Japan Каата Сакамото описал проект, как «Сёгун» встречает «Игру в кальмара». Netflix выпустит шоу в ноябре, но точная дата премьеры пока неизвестна.

Действие сериала разворачивается в конце XIX века, когда эпоха самураев подходила к концу. В эпоху Мэйдзи в Киото собираются 292 искусных воина, привлечённые обещанием огромного денежного приза. Деньги получит победитель опасного состязания. Один из воинов, Сюдзиро Сага, соглашается вступить в игру для того, чтобы спасти свою больную жену и ребёнка.

Главного героя играет Дзюнъити Окада («Адские псы»).

А в сентябре на Netflix появится третий сезон японского сериала «Алиса в Пограничье». Его героям также приходится участвовать в опасных играх.