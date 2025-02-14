Сериал «Подземелья и драконы» на Netflix попал в руки режиссёра «Дэдпула и Росомахи»

Долгоиграющий фэнтези-франчайз всё ещё является недостижимой целью для стриминга Netflix. «Ведьмак» таковым не стал и уже скоро окончательно склеит ласты после финального позора, то есть сезона.

Стало быть, нужно продолжать работу по этому направлению. Deadline, ссылаясь на свои источники, сообщает о подготовительных действиях по созданию художественного сериала The Forgotten Realms, действие которого развернётся в известной вселенной «Подземелья и драконы».

К процессу уже подключили лучших людей стриминга. В первую очередь — продюсер Шон Леви; режиссёр «Проекта „Адама“» и исполнительный продюсер сериала «Очень странные дела». На стороне этот многостаночник снимает «Дэдпула и Росомаху», а сейчас готовится поставить полнометражные «Звёздные войны» с Райаном Гослингом.

Дрю Кревелло — сценарист-шоураннер мини-сериала «Не сработало» — напишет сценарий пилотного эпизода. Если тестовая серия взлетит, то он станет и главным по первому сезону. Разумеется, успех гарантирует целую вселенную.

Как намекает название, действие Forgotten Realms развернётся в легендарной кампании фэнтези-мира. Полнометражная экранизация 2023 года «Подземелья и драконы: Честь среди воров» так же использовала сеттинг из Forgotten Realms.