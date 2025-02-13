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«Гарри Поттер» присмотрел себе нового Дамблдора

Источник: Warner Bros., text32.com

Шоураннеры сериала «Гарри Поттер» по мотивам нетленки Джоан К. Роулинг продолжают рассылать почтовых сов актёрам с предложением сыграть в их замечательном шоу. На этот раз птичка принесла в клюве заветное письмо Джону Литгоу, известному прежде всего по ситкому «Третья планета от солнца». Издание Variety сообщает, что ему предложили ни много ни мало роль самого Альбуса Дамблдора, директора школы чародейства и волшебства «Хорвартс», в стенах которой и разворачивается большая часть событий семи книг серии.

Ранее сообщалось, что на данную роль претендовали Марк Райлэнс и Марк Стронг. Оказавшийся меж двух Марков Джон Литгоу, видимо, загадал желание, и оно почти сбылось — переговоры о его участии в сериале находятся на завершающей стадии. Однако представители HBO отказались подтверждать переговоры с Литгоу и делиться деталями — официальный анонс состоится уже после подписания контракта.

В полнометражных фильмах образ Дамблдора воплотили двое актёром: Ричард Харрис (первые два фильма серии «Гарри Поттер») и Майкл Гэмбон (с третьего по восьмой фильмы). Также персонаж в исполнении Джуда Лоу появляется в приквелах «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» и «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». Кроме того актёр Тоби Регбо исполнил роль молодого Альбуса в двух частях франчайза.

Теги
Фантастические твари: Преступления Грин-де-ВальдаФантастические твари: Тайны ДамблдораГарри ПоттерДжуд ЛоуМарк Стронг
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