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Шутки кончились! В тизере второго сезона сериала «Скрежет металла» начинается жара

Потоковая платформа Peacock выкатила из гаража первый тизер-трейлер экранизации популярной видеоигры «Скрежет металла» в формате сериала. Шоу, несмотря на то, что главную роль играет Энтони Маки, сумело успешно закончить первый сезон и продлиться на второй.

Судя по ролику, наконец-то начинается веселье. Собственно, сам игровый процесс. Группа отпетых водителей должна сразиться в турнире, где есть только первое место:

В ролике персонаж Маки перечисляет свои предыдущие достижения и делится невесёлыми планами на будущее. Мелькают новые злодейские драйверы. Наш любимый клоун, разумеется, среди них.

Точной даты премьеры пока нет.

Теги
ВидеоСкрежет металлаЭнтони Маки
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