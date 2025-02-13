 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Встречайте! «Супермен» летит к вам на первом постере фильма Джеймса Ганна Два Паттинсона из семнадцати — фантастические обложки фильма «Микки 17» Посрамлённый сборами и критиками «Веном 3: Последний танец» готовится к цифровому релизу Триллер «Замри» от Сэма Рэйми стал лидером по просмотрам на Netflix «Гарри Поттер» присмотрел себе нового Дамблдора
• • •
 
СЕРИАЛЫ
401

«Кольца власти» отправляются в будущее

Источник: Amazon

«Кольца власти», как и должны были, продлились на третий сезон вопреки наветам хейтеров. Начать снимать продолжение авторы планируют уже этой весной в Великобритании.

Третий сезон, как докладывает The Hollywood Reporter, совершит временной скачок, который очистит сериал от повестки положит в основу личную задачу антагониста — создание Единого Кольца. Теперь эльфы не нудят о минувших днях, а надевают доспехи и кладут мечи в ножны.

Также объявлен режиссёрский состав сезона: Шарлотта Брандстром, Санаа Хамри и Стефан Шварц. Первая, помимо работы над «Сёгуном», сняла два эпизода в первом сезоне и пять во втором, а вторая три эпизода во втором. Стефан Шварц пока ни разу не прикасался к «Кольцам», но может пустить в сезон добротной свежей мужской струи.

Теги
Властелин колец. Кольца властиAmazon
Комментарии

Ещё на эту тему

9В 2024 году «Кольца власти» потеряли в популярности, а «Аколит» стал вторым по просмотрам сериалом на Disney+ 3Топ самых популярных сериалов у пиратов за 2024 год 22Второй сезон «Колец власти» посмотрели 70 млн человек

Тоже интересно

1«Зомбилэнд-Сага. Фильм» — анонс нового аниме во франчайзе про разлагающихся, но всё равно поющих девочек 3Киллиан Мёрфи и Барри Кеоган довольны, потому что закончили снимать «Острые козырьки» (фото) 0Праздники близко: новые страницы и обложки из новогоднего выпуска Ultimate Spider-Man 7«Шрэк 5» и «Миньоны 3» переносятся 9«Миссия: Красный» с Дуэйном Джонсоном готовится к слабому старту в американском прокате

Далее на КГ

3
Шутки кончились! В тизере второго сезона сериала «Скрежет металла» начинается жара
 5
«Гарри Поттер» присмотрел себе нового Дамблдора
 0
Рецензия и отзывы на комикс «Иса. Чёрный жрец»
 0
«Цивилизация» снова зовёт: Sid Meier's Civilization VII вышла со скрипом
 0
Ого, золотая свадьба! Алая Ведьма и Вижн воссоединятся в новой серии, посвящённой 50-летию их союза
 0
Marvel отменило первый выпуск комикса Spirits Of Violence
 0
Во втором выпуске Deadpool/Wolverine главные герои будут противостоять доисторическим угрозам
 6
Бен Аффлек вернулся к боевой бухгалтерии в трейлере экшена «Расплата 2»
 7
Кошмарная временная петля в трейлере экранизации игры «Дожить до рассвета»
 4
Tides of Annihilation — китайцы создают новый зрелищный слэшер
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Загадочный Стрелок-Спаун обзавёлся личной серией
 
Аниме Появился локализованный постер аниме «Твой цвет» с главными героями оригинального фильма
 
КиноИгры Весёлый космический фашизм: Sony экранизирует игру Helldivers 2
 
Кино Экранизация «Как приручить дракона» показала живого Иккинга на первом кадре
 
Игры Космический долгострой Star Citizen получил крупное обновление
 
Возрождение комикс-вселенной Valiant завершится на спецвыпуске
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
0Телеовощи – 586: Тыкать и порвать
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
17Лазер-шоу «Три дебила» – 659: Горячее обсуждение эротического триллера с Николь Кидман
 
4ЕВА – 619: Эротичная внучка
 
3Телеовощи – 585: Журнал «Сыропопкин»
 
2Ноль кадров в секунду – 564: Пиздельники не закрываются
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 658: «Носферату», «Соник 3», номинанты на «Оскар 2025», «Звёзды в Сибири»
 
11ЕВА – 618: Свальный грех фармацевта
 
2Телеовощи – 584: В поисках вертушки
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru