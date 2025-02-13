«Кольца власти» отправляются в будущее

«Кольца власти», как и должны были, продлились на третий сезон вопреки наветам хейтеров. Начать снимать продолжение авторы планируют уже этой весной в Великобритании.

Третий сезон, как докладывает The Hollywood Reporter, совершит временной скачок, который очистит сериал от повестки положит в основу личную задачу антагониста — создание Единого Кольца. Теперь эльфы не нудят о минувших днях, а надевают доспехи и кладут мечи в ножны.

Также объявлен режиссёрский состав сезона: Шарлотта Брандстром, Санаа Хамри и Стефан Шварц. Первая, помимо работы над «Сёгуном», сняла два эпизода в первом сезоне и пять во втором, а вторая три эпизода во втором. Стефан Шварц пока ни разу не прикасался к «Кольцам», но может пустить в сезон добротной свежей мужской струи.